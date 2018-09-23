Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek müsabakalarda Avusturya, Belarus, Slovenya, ve Estonya takımları yer alacak.
Neslihan Muratdağı, 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak Avusturya-Slovenya ve 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak Belarus-Avusturya müsabakalarında görev yapacak.
Betül Nur Yılmaz ise bu karşılaşmalarda yardımcı hakem olacak.
UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev
Anadolu AjansıSpor
FIFA kokartlı Türk kadın hakem Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, 17 Yaş Altı UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. grup müsabakalarında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek müsabakalarda Avusturya, Belarus, Slovenya, ve Estonya takımları yer alacak.