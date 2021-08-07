Uğur Aktaş, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kumite +75 kiloda mücadele eden milli karateci Uğur Aktaş,İranlı Zajad Ganjzadeh'le yenildi ve olimpiyat üçüncüsü oldu.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.08.2021 - 15:01

Uğur Aktaş, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı)

TOKYO 2020

Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu (Tokyo 2020)

Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu (Tokyo 2020)

Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli karatecimiz Uğur Aktaş rakibini 11-3 yenerek bronz madalyayı garantilemiş ve yarı finale yükselmişti.

Aktaş, İranlı Zajad Ganjzadeh'le yenildi ve olimpiyat üçüncüsü oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı.

Kumite +75 kiloda yarı finalde mücadele eden Uğur, finale çıkamadı ve olimpiyat üçüncüsü oldu. Milli karateci, karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını boynuna taktı.

Uğur'un bronz madalya aldığı sıklette İranlı Sajad Ganjzadeh altın, Suudi Arabistan'dan Tareg Hamedi gümüş madalya kazandı. Diğer bronz madalya ise Japon Ryutaro Araga'ya gitti.

TÜRKİYE, OLİMPİYAT REKORUNU KIRDI

Tokyo'da 13. madalyasını kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki (12) rekoru kırdı. Tokyo 2020 , Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...