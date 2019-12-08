VakıfBank Voleybol Takımı dünya 3'üncüsü

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Vakıfbank "Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası"nda üçüncü oldu. Sarı siyahlılar Novara'yı 3-0 mağlup etti.



Son şampiyon Vakıfbank yarı finalde Koneg-Liano'ya 3-2 yenilmiş ve üçüncülük maçı oynama hakkı kazanmıştı. Karşılaşmanın ilk setini 26-24 kazanan Guidetti'nin ekibi, diğer iki sette 25-23 ve 25-21 üstün geldi ve maçı 3-0 kazandı.

Sarı siyahlı ekip, 2013, 2017 ve 2018'de olmak üzere Dünya Kulüpler Şampiyonası Kupası'nı 3 kez müzesine götürmüştü.

Vakifbank 2016'dan sonra ikinci kez bronz madalya elde ederken 2011 yılında da ikinci olmuştu.

