Voleybol Kadın Milli Takımı kaptanı Eda Erdem kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, 3-0'lık ilk maç galibiyetinin ardından yaptığı açıklama ile sosyal medyada büyük taktir topladı.



"ARKAMIZDA TÜRKİYE VAR"



Eda Erdem maçın ardından yaptığı açıklamada:



"Bu maç bize ilerleyen günlerde inanılmaz bir artı olacak. Tüm takım arkadaşlarımı ve staff'ı kutluyorum. Çok yoğun bir emek var. Arkamızda Türkiye gibi koca bir ülke var, bizleri seven insanlar var. Bunlar bizi her zaman motive eden şeyler. Takımı mental durumu gayet iyi.



Olimpiyata Çin gibi büyük bir takıma karşı galibiyetle başlıyorsunuz. Ama buradan çıktıktan sonra ayaklarımız yere basacak. Gençlerimize artık elit sporcular olduklarını söyledim. Bu galibiyeti sahadan çıktığımız an tamamen unutacak gençlerimiz" ifadelerine yer verdi.



EDA ERDEM KİMDİR?



Eda Erdem, 22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu, orta blokta oynayan Türk voleybol oyuncusudur ve Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanıdır.



Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi.



Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu.



Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.



2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.