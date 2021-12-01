Watford - Chelsea maçı durdu! Oyuncular sahayı terk etti

Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'a konuk oldu.



Sky Sports'a yer alan bilgiye göre Vicarage Road Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 12. dakikadasında Graham Taylor tribününde bir taraftarın rahatsız yaşaması nedeniyle durdu. Chelsea sağlık ekibi hemen taraftarın yanına gitti ve ilk müdahaleyi yaptı. Oyuncular ise soyunma odasının yolunu tuttu.



Chelsea oyuncusu Marco Alonso ise sağlık problemi yaşayan taraftarın yanına gitti.



Watford ve Chelsea oyuncuları, sorun yaşayan taraftar hakkında kesin bilgi almadan çıkmadan sahaya çıkmayı reddetti.



TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI



Sağlık ekibi, taraftarın durumunu stabil hale getirince taraftar hastaneye kaldırıldı.



Oyuncular ısınmak için sahaya çıktı.