Xavi Hernández kimdir, nereli, kaç yaşında, başarıları neler?

Xavier Hernández Creus, yani bildiğimiz adıyla “Xavi” 25 Ocak 1980 Terresa İspanya doğumlu. Futbola Barcelona takımıyla başladı ve uzun yıllar kadronun değişmez ismi oldu.



Yaklaşık 17 yıl boyunca formasını giyindiği Barcelona’da 767 maça çıkan Xavi Hernández 85 gol ve 185 asistlik performansa imza attı.



Toplam 131 kez de İspanya Milli Takım formasını giyen Xavi Hernández 12 gol ve 24 asist yapma başarısı gösterdi.



Asıl mevkisi Merkez ortasaha olan sağ ayaklı futbolcu ofansif ortasaha ve ön libero bölgelerinde de oynayabiliyor.



Yetişiği kulüp olan Barcelona’nın ardından Katar Ligi’nden Al-Sadd kulübüne bedelsiz transfer oldu. Al-Sadd forması ile çıktığı 98 maçta 24 gol 28 asist yaptı.

Futbolculuk kariyerinde 8 La Liga şampiyonluğu 4 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 1 Dünya Kupası gibi zaferlerle birlikte toplamda 33 kez kupa kaldırma başarısı gösterdi.



Şu anda 41 yaşındaki Xavi Hernández jübilesini yaptığı Al-Sadd kulübünde futbolu bıraktığı 2019 yılından beri teknik direktörlük görevini yapıyor.



XAVI’NİN KATAR LİGİ AL-SADD İSTATİSTİKLERİ



MAÇ: 46



GALİBİYET: 35



BERABERLİK: 6



MAĞLUBİYET: 5



MAÇ BAŞINA PUAN: 2.41



Al-Sadd Katar Ligi’ni 2020/2021 sezonunu nağmağlup şampiyon olarak tamamladı

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