Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanabilir

FIFA yeni ofsayt sistemini, 2022 Dünya Kupası'nda uygulamaya hazırlanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 00:03 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 00:32

Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanabilir

FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin, 2022 FIFA 'nda büyük olasılıkla uygulanacağını belirtti.

Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek 'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.

Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.

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