Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün (28 Aralık Salı) Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.



Bordo-mavili takım, tek eleme usulü oynanacak olan müsabakada tur atlayan taraf olmak için mücadele edecek.



TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 28 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.

10. KEZ KUPAYI KAZANMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.