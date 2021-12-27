Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la karşılaşacak. Peki, Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 20:56 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 09:46

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'un tarihi ilk yarısı

Trabzonspor'un tarihi ilk yarısı

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir puanları paylaştı

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir puanları paylaştı

Toto 'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan , 5. eleme turunda bugün (28 Aralık Salı) Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.

Bordo-mavili takım, tek eleme usulü oynanacak olan müsabakada tur atlayan taraf olmak için mücadele edecek.

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 28 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.

10. KEZ KUPAYI KAZANMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...