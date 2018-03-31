Zlatan İbrahimovic: Aslan aç

ABD basınına konuşan 36 yaşındaki futbolcu, transfer olduğu yeni takımına kazanmak için geldiğini belirterek, "Sonunda buradayım. Heyecanlıyım, oynamak için sabırsızlanıyorum. Aslan aç." diye konuştu.



Sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Ibrahimovic, çim kokusunu ve futbol topunu özlediğini söyledi.



İsveçli yıldız oyuncu yaşıyla ilgili bir soruya, "Kendimi genç hissediyorum. Daha önce de söylediğim gibi Benjamin Button gibi hissediyorum. Yaşlı doğdum, genç öleceğim. Benim yaşım için endişelenmeyin." yanıtını verdi.

Manchester United ile yollarını ayıran İsveçli yıldız, MLS takımlarından Los Angeles Galaxy ile anlaşmıştı.

"KÜÇÜKKEN ANTRENMANA GİTMEK İÇİN BİSİKLET ÇALIYORDUM"