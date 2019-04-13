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Samsun'da, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışmasında robotları dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları'ndaki 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katıldı.



Yarışmada, temalı, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje olmak üzere 12 kategoride robotları ilk 3'e giren yarışmacılara toplam 216 bin lira ödül dağıtılması kararlaştırıldı.



Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için aynı salonda düzenlenen törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini söyledi.



Kaymak, güçlü Türkiye için ise çok üretim yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerimizin robot alanda ortaya koydukları başarı bizleri mutlu etti. Gençlerimiz bizlere gelecek için büyük ümit veriyor. Güçlü Türkiye için öğrencilerimizin ürettiği robotlar gelecekte büyük önem taşıyacak." dedi.



Ardından Vali Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu öğrencilere hediyelerini dağıttı.