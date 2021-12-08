3 trilyon dolardan fazla değere sahip olan kripto piyasası, 2021 yılı itibariyle kendini sağlamlaştırarak, akıllarda yer edinecek. (BU BİR İLANDIR) 2021 yılı, kripto para piyasasının kendini sağlamlaştıracağı yıl olarak akıllarda yer edinecek. New York'tan Pekin'e kadar finansal düzenleyiciler, kripto paraları ciddiye alıp düzenlemelere tabi tutmaya çalıştı. 2022 yılına yaklaşırken tüm gözler kripto para biriminin geleceğine kilitlenmiş durumda. Kripto paraya ilgi duyan herkes şimdiye kadar Bitcoin ve Ether gibi mavi çipli tokenlerle ilgili bilgi sahibi oldu. Bitcoin'in (BTC) sürekli olarak 60.000 dolar civarında işlem görmesi ve Ether'in (ETH) 4.000 dolar civarında işlem görmesiyle birlikte bazı yatırımcılar daha yüksek kâr elde edebilecekleri ve daha az bilinen kripto para birimlerine ilgi duymaya başladı. Neyseki, popülerlik kazanma ve patlama potansiyeline sahip Bitcoin dışında çok sayıda altcoin var. 2022 yılına yaklaşırken, dikkate alınması gereken dört kripto para birimini hakkında ayrıntılar şu şekilde;HUH Token (HUH)Bu listede yer alan en cazip kripto para birimi HUH Token olarak karşımıza çıkıyor. Kısa bir süre önce piyasaya sürülen HUH Token, geçmişte Shiba Inu ve Floki Inu gibi tokenlerde gördüğümüz gibi, yatırımcılarına binlerce kat getiri sağlatabilme eğilimine sahip. Shiba Inu de sadece birkaç ay içinde %70.000'in üzerinde artış göstermişti.HUH Token, önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasa değerine göre en iyi 20 kripto para biriminden biri olmayı hedefliyor ve Shiba Inu'ya kıyaslandığında daha gelişmiş özellikler sunuyor. Çift para birimi dağıtım şeması, "HUH Nation" adlı büyük bir topluluk ve kripto para birimini elinde tutmak için statik ödüller veriyor olması HUH Token’ı oldukça avantajlı kılıyor. Ayrıca, HUH Token sahipleri başka kişilere referans kodu iletebiliyorlar ve bu kişilerin yapacakları satın alımlarının %10'unu ödül olarak alabiliyorlar. Referans kodu iletebileceğiniz kişi sayısı ile ilgili olarak da herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. HUH Token, 6 Aralık'ta Uniswap ve PancakeSwap'ta piyasaya sürüldü. İstikrarı ve uzun vadeli sahipliği teşvik etmek için yaratıcıları tarafından iki yıl boyunca 1 milyon dolarlık likidite bu borsalarda kilitlendi. HUH Token şu anda satış öncesi aşamasında, ve bu HUH Token’i satın almak için en iyi zaman gibi gözüküyor.Solana (SOL)Şu anda 62 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci kripto para birimi olan Solana, 2021 yılında çok hızlı bir yükseliş yaşadı. Yıla 2 doların altında başladıktan sonra, kasım ayı başında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 260 dolara ulaştı ve şu anda 200 dolar civarında işlem görüyor.Solana blockchain ağının yerli kripto para birimidir ve yükselen değeri Solana'nın genişleyen potansiyelini sembolize ediyor. Blockchain, yıldırım hızında işlem işleme hızıyla yavaş yavaş dikkatleri üzerine topladı ve Ethereum'a ciddi bir avantaj sağladı.Cardano (ADA)SOL'u 55 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve aynı şekilde 2021 yılında dramatik bir tırmanış yapan Cardano takip ediyor. Coin, yıla 0.20 doların altında işlem görerek başladı. Ardından, Eylül ayı başında 3 doları aşarak dünyanın en büyük üçüncü kripto para birimi oldu. ADA da, diğer coinlerde de görüldüğü gibi zirve seviyelerinden geri çekilerek 1,60 dolar civarında işlem görmeye devam etti.Cardano, Vitalik Buterin'in, blockchain'i kâr amacı gütmeyen bir şekilde sürdürme kararlılığını protesto etmek için projeden ayrılan Ethereum kurucu ortağı Charles Hoskinson'ın yarattığı bir coindir. Cardano şu anda aylar süren bir ayı koşusundayken, 2022 yılında buna bir ara verebilir.Avalanche (AVAX)Avalanche, lakabı aksine, bu yıl kavurucu bir sıcak mal varlığı oldu. 2021 yılının başında AVAX 3 dolar civarında işlem görüyordu. Kasım ayı sonlarına doğru Dogecoin'i gölgede bırakarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 146 dolara yükselmiş ve dünyanın en büyük on kripto para biriminden biri haline gelmişti. Şu anda 110 dolardan fazla işlem görüyor ve piyasa değeri 26 milyar dolardan fazla.AVAX, akıllı sözleşmeler alanında Ethereum'a rakip olarak ortaya çıkan Avalanche blockchain'in yerli kripto para birimidir. AVAX'ın sonbahar rallisi, Avalanche'ı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ile çalışmalarını desteklemek için kullanacak olan Deloitte ile yapılan yeni bir anlaşmayla alevlendi. Deloitte sözleşmesinin Avalanche'a kıskanılacak bir güvenilirlik dozu sağlamasıyla, blockchain ve tokenı 2022'de yeni zirvelere yükselebilir.Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.Web Sitesi: https://huh.social(BU BİR İLANDIR)