29 bin Facebook çalışanının kişisel verileri çalındı!

Sık sık kullanıcılarının bilgilerinin çalınması ya da hacklenmesiyle gündeme gelen Facebook, bu sefer çalışanlarının kişisel bilgilerini çaldırdı.

Facebook'un insan kaynaklarında çalışan bir kişinin otomobilinde yer alan hard diskler bir hırsız tarafından çalındı. Çalınan hard disklerde, şirketin ABD'de çalışan 29 bin personelinin kişisel bilgileri yer alıyordu.

Çalınan kişisel bilgiler arasında isimler, sosyal güvenlik numaraları, ücretler, banka hesabı numaraları ve ikramiye gibi hassas bilgiler yer alıyor.



Olayın sahtecilik ya da kimlik hırsızlığını riskine yol açtığı belirtiliyor. Çalışanların verilerinin bulunduğu bir hard diskin neden başka bir çalışanın otomobilinde bulunduğu ise gizemini koruyor.



Facebook tarafından yapılan açıklamada, şirket, hırsızlığın özel olarak kişisel verilerin çalınması için değil, bilgisayar ekipmanını çalmak için yapılmış gibi göründüğünü söyledi.Facebook, eski ve yeni çalışanlardan oluşan 29 bin kişiyi konu hakkında bilgilendirdiğini ve kimlik hırsızlığına karşı ücretsiz yardım sağladığını açıkladı.