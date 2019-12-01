81 ilde 100 bin çocuğa kodlama eğitimi verilecek

Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan 'Yarını Kodlayanlar' projesi 4'üncü yılı kapsamında 81 ilde 100 bin çocuğa kodlama eğitimi verecek.



Türkiye Vodafone Vakfı, projenin 4'üncü yılında, iki büyük işbirliğine de imza atacak. Eğitici eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini de dahil eden Vakıf, dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliği yaparak 14-17 yaş arasındaki gençlere Yapay Zeka eğitimleri verecek.



Böylece, bir yandan kodlama eğitimlerini tüm Türkiye’de yaygınlaştırırken, bir yandan da belli illerde fiziksel eğitim lokasyonlarıyla eğitimlere derinlik katarak içeriklerini zenginleştirecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten bir nesil istediklerini belirtti.

'Yarını Kodlayanlar' projesiyle çocukları kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedeflediklerini aktaran Süel, bugüne kadar 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettiklerini bildirdi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ise, "21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama eğitimlerimizle destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞUŞ GRUBU GÖNÜLLÜLERİ SOMA'DA ÇOCUKLARA KODLAMA EĞİTİMİ VERDİ

