AB yapay zekayı sınırlandırmaya hazırlanıyor: Kitle gözetim ve sosyal derecelendirme

Avrupa Birliği, teknolojinin sınırları konusunda bir kez daha kesin çizgiler çekmeye hazırlanıyor.



Politico'nun ulaştığı belgelere göre birlik yönetimi yapay zekaların işleyişini düzenleme konusunda önemli adımlar atacak.



Taslak halinde olan belgelere göre yapay zekanın her alanda kullanılması engellenecek. Kitle gözetimi ve sosyal kredi derecelendirmesi de bu alanlardan ikisi.



Yani birlikteki şirketler yapay zeka kullanarak yüz tarama yapamayacak ya da kişileri puanlayamayacak. Buna uymayan şirketlere 20 milyon dolara ya da gelirlerinin yüzde 4'üne kadar ceza kesilebilecek.



Yüksek riskli yapay zeka sistemleri olarak tanımlanan projeler AB'de üretilemeyecek. Bu teknolojiler AB ülkelerine ya da AB ülkeleri üzerinden satılamayacak.



The Verge de belgelere dayandırdığı haberinde taslakta şu maddelerin bulunduğunu yazdı;



Direkt olarak bireyleri takip etmek için tasarlanmış rastgele gözetim sistemleri

Bireyleri değerlendirmek için yapılan sosyal puanlamalar

Kamusal alanda belirli bir kişiyi tespit etmek için kullanılabilecek biometrik tanımlama teknolojileri.

İnsan hayatını, güvenliğini ve refahını tehlikeye atacak yapay zeka sistemleri.

Yüksek riskli teknolojiler hizmete alınmadan önce önyargı değerlendirmesi yapılacak. Böylece belirli grupların hedef alınmasının önüne geçilecek. Yapay zekaların kaynak kodları insanları tarafından yazılıyor. Kodlayıcıların önyargıları programlara da aktarılıyor.

Her üye ülkeden temsilcinin bulunacağı Avrupa Yapay Zeka Komisyonu'nun kurulması. Komisyonun göre hangi projelerin yüksek risk taşıdığını belirlemek olacak.