Yeni iPad modelleri M4 işlemci ve yapay zeka desteğiyle çıkış yapabilir

Apple, yapay zekayı benimseme konusunda rakiplerinden daha yavaş davrandı, ancak önümüzdeki hafta yepyeni iPad Pro'nun duyurulmasıyla bu durum değişebilir.

Yapay zeka odaklı olmasının yanı sıra OLED ekran, beklenen M3 yerine yeni nesil M4 çipiyle de gelebilir.

İLK OLED EKRANA SAHİP IPAD PRO

Apple, geçtiğimiz günlerde 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek Let Loose etkinliğiyle birlikte yeni iPad modellerinin tanıtılacağını duyurmuştu.

Ayrıca yeni iPad Pro'nun uzun süredir devam eden iPad serisindeki ilk OLED ekrana sahip tablet olması bekleniyor.

M4 İŞLEMCİYLE GELEBİLİR

Yeni iPad Pro'nun Apple'ın en yeni MacBook ve iMac'lerde bulunan ve övgü toplayan M3 çipiyle geleceği bildirilmişti.

YAPAY ZEKA DONANIMINA GEÇİŞİ BAŞLATABİLİR

Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, yeni M4 ile piyasaya sürülmesi "güçlü bir olasılık". Çipin yeni nöral motorunun bir sonraki iPad Pro'yu Apple'ın ilk gerçek yapay zeka destekli cihazı olarak konumlandıracağını ve Apple'ın yapay zeka donanımına geçişini başlatacağını söyledi.

Ayrıca Gurman yeni iPad Pro'yu Apple'ın Haziran ayındaki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2024) öncesinde tanıtarak şirketin "yapay zeka çip stratejisini ortaya koyabileceğini" belirtti

Apple daha sonra WWDC'yi M4 çipinin, yeni iPad Pro'ların ve diğer M4 aygıtlarının bu yılın sonlarında iPadOS 18'in bir parçası olarak gelecek yazılım ve hizmetlerden nasıl yararlanacağına odaklanmak için kullanabilir.

Önümüzdeki hafta ayrıca güncellenmiş iPad Air ile Magic Keyboard ve Apple Pencil gibi aksesuarlar da sergilenecek.

Apple Pencil'ın dokunsal geri bildirim özelliğine sahip olması bekleniyor.

Apple, M4 yüklü, yapay zeka odaklı OLED iPad Pro'nun yanı sıra 12.9 inç ekran boyutu seçeneğine sahip bir iPad Air'in piyasaya sürülmesinin, düşüşte olan tablet pazarına gerekli desteği vereceğini umuyor.