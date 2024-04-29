Artık "12345" yok: Zayıf şifreli cihazlar İngiltere'de yasaklanacak

İngiltere 'deki Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, tüketicileri bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılardan korumaya yönelik yeni önlemlerin bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bu önlemler kapsamında üreticilerin artık yasal olarak internete bağlı cihazları siber suçluların erişimine karşı korumaları gerekecek. Bu da kullanıcılardan herhangi bir ortak şifreyi değiştirmelerinin istendiği anlamına geliyor. Yeni önlemlerin, giderek artan bilgisayar korsanlığı saldırılarına karşı teknolojik ürün satın alma ve kullanma konusunda güven sağlayacağı umuluyor.

YASALAR DÜNYADA İLK



Bu yeni yasalar kapsamında, İngiliz kullanıcılar teknolojik cihazlarına ele geçirilmesi kolay şifreler koyamayacak.



Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry şunları söyledi: "Gündelik yaşam giderek çevrim içi cihazlara bağımlı hale geldikçe, internetin yarattığı tehditler çoğalıyor. Bugünden itibaren, dünyada bir ilk olan yasaları uygulamaya koyduğumuz için tüketiciler, akıllı cihazlarının siber suçlulardan korunduğu konusunda gönül rahatlığına sahip olacaklar" diye konuştu.



Bakan ayrıca İngiltere'yi dünyada internet kullanımı için en güvenli yer haline getirmeye kararlı olduklarını vurguladı.