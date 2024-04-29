Artık "12345" yok: Zayıf şifreli cihazlar İngiltere'de yasaklanacak

İngiltere, tüm akıllı cihazların minimum güvenlik standartlarını karşılaması gerektiğini belirten yeni yasalar uyarınca "zayıf şifre" kullanılan teknolojik cihazları yasaklamaya hazırlanıyor.

Artık "12345" yok: Zayıf şifreli cihazlar İngiltere'de yasaklanacak

'deki Bilim, Yenilik ve Bakanlığı, tüketicileri bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılardan korumaya yönelik yeni önlemlerin bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bu önlemler kapsamında üreticilerin artık yasal olarak internete bağlı cihazları siber suçluların erişimine karşı korumaları gerekecek.

Bu da kullanıcılardan herhangi bir ortak şifreyi değiştirmelerinin istendiği anlamına geliyor.

Yeni önlemlerin, giderek artan bilgisayar korsanlığı saldırılarına karşı teknolojik ürün satın alma ve kullanma konusunda güven sağlayacağı umuluyor.

İngiltere'de 2 kişi Çin adına casusluk yapmakla suçlandı

İngiltere'de 2 kişi Çin adına casusluk yapmakla suçlandı

Haberi Görüntüle

YASALAR DÜNYADA İLK

Bu yeni yasalar kapsamında, İngiliz kullanıcılar teknolojik cihazlarına ele geçirilmesi kolay şifreler koyamayacak.

Bilim ve Bakanı Jonathan Berry şunları söyledi: "Gündelik yaşam giderek çevrim içi cihazlara bağımlı hale geldikçe, internetin yarattığı tehditler çoğalıyor. Bugünden itibaren, dünyada bir ilk olan yasaları uygulamaya koyduğumuz için tüketiciler, akıllı cihazlarının siber suçlulardan korunduğu konusunda gönül rahatlığına sahip olacaklar" diye konuştu.

Bakan ayrıca 'yi dünyada internet kullanımı için en güvenli yer haline getirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA açıkladı: Dünya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj aldı

NASA açıkladı: Dünya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj aldı

X'in en büyük rakibi Threads, Türkiye'de kapatıldı

X'in en büyük rakibi Threads, Türkiye'de kapatıldı

Çin, Ay'ın "bilinmeyen" tarafını keşfetmeye hazırlanıyor

Çin, Ay'ın "bilinmeyen" tarafını keşfetmeye hazırlanıyor

NASA, Ay'da depremleri ölçecek

NASA, Ay'da depremleri ölçecek

Hubble Uzay Teleskobu arıza nedeniyle çalışmayı durdurdu

Hubble Uzay Teleskobu arıza nedeniyle çalışmayı durdurdu

Devrim niteliğinde buluş: Milyarlarca yıl sürüyordu, 150 dakikada elmas ürettiler

Devrim niteliğinde buluş: Milyarlarca yıl sürüyordu, 150 dakikada elmas ürettiler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...