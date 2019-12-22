ABD Donanması'ndan video uygulaması TikTok'a yasak

Popüler video uygulaması TikTok, ABD donanması tarafından "ulusa güvenliğe tehdit" gerekçesiyle yasaklandı.

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TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı

TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı

ABD Donanması, Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok'un hükümet tarafından verilen cep telefonlarında kullanılmasını yasakladı.

ABD Donanması'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, telefonlarından uygulamayı kaldırmayanların Donanma'nın itnernet ağına girmeleri yasaklanacak. 

Amerikalı gençler arasında da oldukça popüler olan uygulamaya yönelik ABD hükümeti de ulusal güvenlik soruşturması başlatmıştı. Kongre üyeleri ise uygulamanın Çin hükümetiyle olan bağlantısının araştırılmasını istemişti.

TİKTOK ÇILGINLIĞI (VİDEO)

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