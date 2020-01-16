ABD ordusunda yapay zeka devri

ABD Savunma Bakanlığı Müşterek Yapay Zeka Merkezi Direktörü Korgeneral John Jack Shanahan, teknoloji alanında "nefes kesen” hızdaki gelişmeler nedeniyle yapay zekayı Amerikan ordusuna dahil etme sürecini hızlandırdıklarını açıkladı.

Shanahan, bu konudaki endişeleri ise "katil robotların olacağı bir gelecek hedefi gütmüyoruz” sözleriyle gidermeye çalıştı. NATO ve AB liderleriyle, yapay zeka teknolojilerinin askeri alanda yol açtığı dönüşüm sürecini görüşmek üzere Brüksel’de bulunan Shanahan, uluslararası basın mensupları için telekonferans brifingi düzenledi.

Amerikan ordusunda, yapay zeka yoluyla modernleşme ve dönüşüm süreci yaşandığını anlatan ABD'li direktör, "emniyetli, etik, güvenilir, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygıyı gözeten yapay zekanın orduya entegrasyonuna odaklandıklarını” kaydetti.



İnsani yardımdan siber savunmaya kadar pek çok alanda yapay zeka teknolojilerine yöneldiklerini anlatan Shanahan, "önümüzdeki yıl için de öncelik savaş alanında yapay zeka kullanımı olacak” dedi.

HEDEF GÖZETEREK ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANACAK MI?



Shanahan'a brifingde, "yapay zeka hedef gözeterek öldürmek için kullanıcak mı?” sorusu yöneltildi. "Bu ordumuzda üzerinde çalışılan bir konu değil” sözleriyle soruyu yanıtlamaya başlayan ABD'li korgeneral, "bizler denetimsiz, bağımsız, kendi başına hedef alan katil robotların olacağı bir gelecek hedefi gütmüyoruz ayrıca bunu önleyecek tedbirler alındı” sözlerini kaydetti.



Amerikalı yetkili, yapay zekanın Amerikan ordusunun uymakla yükümlü olduğu hukuk, ilkeleri ve süreçleri değiştirmeyeceğini vurgularken, "savaş alanında yapılan her hatadan insanlar sorumlu tutulacak. Hangi teknoloji olursa olsun, bu tür teknolojik yetkinlerimizi geliştirirken gözettiğimiz temel prensiptir” dedi.



"ÇİN VE RUSYA TEHDİT”



Çin ve Rusya'nın yapay zeka kullanımının ABD ve Avrupa'nın ortak değerlerini tehdit ettiğini söyleyen Shanahan, iki ülkenin attığı adımların dijital otoriterleşmeyi hızlandırma riskini artırdığını, uluslararası güvenliği de tehdit ettiğini aktardı.



ABD'li Korgeneral, "Biz stratejik rakiplerimizin bu teknoloji devrimini kucakladıklarını, yapay zeka geleceğine doğru yol aldıklarını biliyoruz. Hem Rusya hem Çin'in yapay zeka uygulamaları, ABD ve Avrupa'nın değerleriyle tezat oluşturmakta ve uluslararası normlar, insan hakları, özgür bir dünya düzeni ile ilgili ciddi soru işaretlerine yol açmaktadır” diye konuştu.

Dijital çağ için inşa edilecek uluslararası düzenin şekillendirilmesinde ABD ve müttefiklerinin işbirliği içinde olması ve ortak ilkeler üzerinde uzlaşmasının kilit öneme sahip olduğunu savunan Shanahan, "Yapay zeka NATO ittifakını çok daha güçlendirme gücüne sahip… Güvenliğimizin ve özgürlüğümüzün geleceği buna bağlı” görüşünü kaydetti.



Çin ve Rusya’nın yapay zeka alanında işbirliği yaptıklarını bildiklerini söyleyen ABD'li korgeneral, "bu konuda elimizde delillerimiz var ve evet bundan endişe duyuyoruz” diye konuştu.



"DEĞİŞİM NEFES KESİCİ”



"Teknolojik inovasyon, insanlık deneyimini her alanda dönüştürüyor” diyen ABD’li direktör, küresel çapta büyük ve hızlı bir dönüşüm sürecine girildiğini, "Değişimin hızı nefes kesici” sözleriyle anlattı. ABD'nin yaşanan değişim süreciyle birlikte gelecekte güvenlik alanında yeni sınamalarla karşı karşıya kalacağını söyleyen Shanahan "Bu nedenle ABD yapay zekanın orduya dahil edilme sürecini hızlandırdı” dedi.



Yapay zekanın askeri alanda kullanımına şüphe ve endişeyle bakanlar olduğunu bildiklerini dile getiren Shanahan, "Bu konuda pragmatik bir bakış açısına sahibim. Yapay zekayı elektrik ya da bilgisayara benzetiyorum. Yapay zeka elektrik gibi her amaç için kullanılabilinen transformatif bir teknoloji. İyi olduğu kadar kötü amaçlarla da kullanılabilir” dedi.



Shanahan, "Bizim ve müttefiklerimiz için önemli olan yapay zekayı daha iyi ve daha hızlı kararlar alabilmek için ne şekilde kullanacağımızı belirlemek, yapay zeka - insan eşgüdümünü optimize etmektir” dedi.



DEVLET DIŞI AKTÖRLERİN ELİNE GEÇER Mİ?



ABD'li yetkiliye ayrıca yapay zeka teknolojilerinin devlet dışı aktörlerin eline geçmesinden endişe duyup duymadığı soruldu. Bu teknolojilerin ticari endüstri tarafından hızla geliştirilmekte olduğuna dikkat çeken Shanahan, şu yanıtı verdi:



"Evet, bu teknolojilerin kötü niyetli, devlet dışı aktörlerin kolaylıkla ellerine geçmesi konusunda çok ciddi endişemiz var. Eskiden bu tür teknolojiler ordular tarafından üretiliyordu, içinde bulunduğumuz süreçte bu tür teknolojilere erişim ve sahip olmak çok daha kolay.”