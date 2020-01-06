Yapay zeka patent alamadı

Yapay zeka, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken bu gelişim ile birlikte pek çok soru da karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi olan "yapay zeka fikri mülkiyete sahip olabilir mi?" sorusu yanıt buldu.



Forbes'ta yer alan habere göre, İngiltere'de görev alan araştırmacılar yapay zeka adına patent başvurusunda bulundu. Başvuruları değerlendiren Avrupa Patent Ofisi (EPO) patent haklarının sadece insanlara verilebileceğine hükmetti



İngiltere'nin Surrey Üniversitesi'nde bulunan 'DABUS' isimli yapay zekanın arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı belirtilen yeni bir sinyal sistemi geliştirdiği açıklandı.



EPO'nun bu inavasyonun patent hakkını DABUS'a vermemesi ise emsal sayılabilecek bir karar olarak yorumlandı. Ancak Surrey Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar EPO ile aynı fikirde değil.



Ekip adına ülke basınına açıklamalarda bulunan Ryan Abbott, bu yaklaşımın içinde bulunduğumuz çağın gerisinde kaldığı iddiasında bulundu.



Abbott'a göre, bu konuda sergilenebilecek en iyi yaklaşım yapay zekayı patentlerin mucidi olarak kabul etmek ve yapay zekanın insan sahibine patent hakkında faydalanmak için lisans vermek.