ABD ve İngiltere'den Çin destekli bilgisayar korsanlığına yaptırım

ABD'ye göre, operasyonda siyasi muhalifler ve Çin'i eleştirenlerin karmaşık kimlik avı saldırılarının hedefi olduğu görüldü. Bu da bazı e-posta sistemlerinin tehlikeye atılmasına yol açtı.



ABD hükümeti, siber saldırıların yürütülmesinden sorumlu olduğunu iddia ettiği bilgisayar korsanlarına karşı uygulanacak yaptırımları duyurdu.



Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'na bağlı siber casusluk grubu "APT31" ile bağlantılı iki kişi ve bir paravan şirkete de İngiltere tarafından yaptırım uygulandı.

PARAVAN ŞİRKETE YAPTIRIM KARARI



ABD, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın paravanı olarak nitelendirdiği ve "birden fazla kötü niyetli siber operasyon için kılıf görevi gören" Wuhan Xiaoruizhi Bilim ve Teknoloji Şirketi'ne yaptırım uyguladığını açıkladı.



Basın bültenlerinde ve açık iddianamede ABD hükümeti, Çin'i on yılı aşkın süredir devam eden ayrıntılı ve devlet destekli bir bilgisayar korsanlığı programı yürütmekle suçladı.