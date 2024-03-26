ABD ve İngiltere'den Çin destekli bilgisayar korsanlığına yaptırım

ABD'ye göre, operasyonda siyasi muhalifler ve Çin'i eleştirenlerin karmaşık kimlik avı saldırılarının hedefi olduğu görüldü. Bu da bazı e-posta sistemlerinin tehlikeye atılmasına yol açtı.
ABD hükümeti, siber saldırıların yürütülmesinden sorumlu olduğunu iddia ettiği bilgisayar korsanlarına karşı uygulanacak yaptırımları duyurdu.
Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'na bağlı siber casusluk grubu "APT31" ile bağlantılı iki kişi ve bir paravan şirkete de İngiltere tarafından yaptırım uygulandı.
PARAVAN ŞİRKETE YAPTIRIM KARARI
ABD, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın paravanı olarak nitelendirdiği ve "birden fazla kötü niyetli siber operasyon için kılıf görevi gören" Wuhan Xiaoruizhi Bilim ve Teknoloji Şirketi'ne yaptırım uyguladığını açıkladı.
Basın bültenlerinde ve açık iddianamede ABD hükümeti, Çin'i on yılı aşkın süredir devam eden ayrıntılı ve devlet destekli bir bilgisayar korsanlığı programı yürütmekle suçladı.
ÇİN HÜKÜMETİNDEN YILLAR SÜREN SİBER SALDIRI
ABD Başsavcısı Merrick Garland, hackleme operasyonunu "Çin hükümetinin kendisini eleştirenleri hedef almaya ve korkutmaya istekli olmasının" kanıtı olarak nitelendirdi.
Hazine ofisi, savunma, havacılık ve enerji de dahil olmak üzere ABD'nin kritik altyapı sektörlerini hedef alan siber saldırılar için Wuhan şirketine bağlı iki Çin vatandaşı Zhao Guangzong ve Ni Gaobin'i hedef gösterdi. Bu ikilinin hacker grubu "APT31" ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.
ABD Adalet Bakanlığı bilgisayar korsanlarını, bilgisayarlara izinsiz giriş yapmak ve elektronik dolandırıcılık yapmak üzere komplo kurmakla suçladı.
ÇİN İDDİALARA YANIT VERDİ
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin Çin'i siber saldırılarla suçlaması hakkında açıklama yaptı.
Çin açıklamasında, yaptırımlara karşı hamle yapılacağını belirtti ve iki ülkeye de güvenlik sorunlarını siyasete dahil etmeyi bırakma çağrısında bulundu.
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