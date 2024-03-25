Apple, yapay zeka için Çinli Baidu şirketi ile anlaştı!

Çin medyası Apple'ın yerel teknoloji devi Baidu'dan yapay zeka hizmetleri satın aldığını duyurdu.

Daha önce iPhone üreticisinin iOS 18'de yapay zekasını kullanmak için şirketle görüşmeler yaptığını bildirmişti.

BAUDI (ERNIE BOT) NEDİR?

Baudi, ERNIE Bot olarak bilinen ve insanların niyetlerini anladığını ve insan seviyesine yaklaşan doğru, mantıklı ve akıcı yanıtlar verdiğini iddia eden ChatGPT tarzı bir yapay zeka dil modelidir.

APPLE'IN BU YILKİ JENERATİF YAPAY ZEKA ATAĞI

Apple'ın bu yılki iOS ve macOS güncellemeleriyle üretken yapay zeka hizmetlerinde büyük bir atılım yaptığına dair artık somut adımlarını görüyoruz.

ABD'li teknoloji devinin iOS 18 ile birlikte cihazlarına yapay zekayı entegre etmeye hazırlandığı iddia ediliyordu.

Ayrıca yaklaşan işletim sistemi güncellemesinin şirket tarihindeki en büyük işletim sistemi olarak görüldüğü söyleniyordu.

Özellikle sesli asistan Siri'nin yapay zeka yeteneklerine sahip olacağı da gelen iddialar arasındaydı.

APPLE'IN YAPAY ZEKA SAĞLAYICISI OLACAK

Çin medyasından Cailian Press'in haberine göre, Baidu'nun iPhone 16, Mac bilgisayar işletim sistemi ve yakında çıkacak olan mobil işletim sistemi iOS 18 için Apple'ın yerel jeneratif yapay zeka modeli sağlayıcısı olacağı kaydedildi.

Baidu'nun Apple'ın yerel üretici yapay zeka modeli olmaya hazırlandığını bildirmesinin ardından Baidu hisselerinin bugün yüzde 5'ten fazla yükseldiğini bildirdi.