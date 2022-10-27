ABD'de Meta şirketine, 24,7 milyon dolar para cezası

ABD'de Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, siyasi kampanyaların finansmanını açıklama yasasını kasten ve tekraren ihlal suçundan 24,7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD'de Meta şirketine, 24,7 milyon dolar para cezası

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Washington eyaletine bağlı King County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Douglass North, Meta'nın Adil Kampanya Uygulamaları Yasası ihlalini karara bağladı.

Hakim North'un Meta'ya verdiği 24,7 milyon dolarlık ceza, Adil Kampanya Uygulamaları Yasası kapsamında verilen en büyük ceza oldu.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson ise 2018'de de söz konusu yasayı ihlal ettiği için 'a dava açılması nedeniyle azami sınırın uygun olduğunu belirtti.

Washington'ın siyasi kampanyaların finansmanı açıklama yasası, reklam şirketlerinin siyasi reklam alan müşterilerinin bilgilerini, hedef kitlesini, reklam maliyetinin ödeme şeklini, görüntüleme sayısını kayıt altına almasını ve talep edilmesi halinde kamuoyuna açıklanmasını gerektiriyor.

Televizyon istasyonları ve gazeteler bu yasaya uyarken Meta, "yasanın anayasaya aykırı ve tamamen uyulmasının sanal olarak neredeyse imkansız olduğu" gerekçesiyle itiraz ediyor.

Facebook, yayınladığı siyasi reklamların arşivlerini tutarken bunları yasa uyarınca gerektiğinde açıklamıyor.

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