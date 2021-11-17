ABD'de tweetlerin yüzde 97'si ülkedeki Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 25'ine ait

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki Twitter kullanıcılarının yüzde 25'lik kesiminin sosyal paylaşım sitesindeki içeriğin neredeyse yüzde 97'sini ürettiğini ortaya çıkardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.11.2021 - 18:25

ABD'de tweetlerin yüzde 97'si ülkedeki Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 25'ine ait

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ABD'de Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni bir anket çalışması gün içerisinde paylaşılan tweetlerin yüzde 97'sini kullanıcıların sadece yüzde 25'lik kesimi tarafından üretildiğini ortaya  koydu. 

Araştırmaya göre paylaşımların yüzde 97'si ülkedeki yaklaşık 65 milyon üyesinin sadece yüzde 25'lik kesimine ait. Kalan yüzde 75'lik kesimin ise sadece yüzde 3 içerikten sorumlu olduğu belirtildi.

Ankette, ülkede en çok paylaşımda bulunan yüzde 25'lik kesimin Twitter'da diğerlerine nazaran daha siyasi bir profile sahip olma eğilimi gösterdiği kaydedildi.

EN ÖNEMLİ SORUN YANLIŞ BİLGİ

Ankete katılan her 5 aktif Twitter kullanıcısından biri, gün içinde uygulamaya sayamayacak kadar giriş yaptığını bildirdi.

Araştırmaya göre, ABD'de Twitter kullanıcıların çoğu paylaşımlardaki yanlış bilgilerin önemli bir sorun olduğunu ifade ederken uygulama sayesinde yüzde 46'sı güncel olaylardan daha fazla haberdar olduğunu, yüzde 30'u ise siyasetle daha fazla meşgul olduğunu söyledi.

Çalışmada, Cumhuriyetçi Twitter kullanıcılarının yüzde 60'ı, Demokratların yüzde 28'i sitenin demokrasi için kötü olduğuna inandığını söyledi.

Demokratların yaklaşık yarısı sitenin demokrasiye faydalı olduğunu söylerken, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 17'si aynı fikirde buluştu.

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