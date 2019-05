Alcatel Full View, TCL'in ekran teknolojisinin ve üretim yeteneklerinin kullanıldığı yeni ekran inovasyonu olarak öne çıkıyor. 18:9 ekran formatı, 4.4 inç form inceliğinde 5 inçlik ekran özelliğiyle dikkat çeken bir görüntüleme deneyimi sunarken, diğer yandan konforlu bir tutuş sağlıyor.



Alcatel 1, 8 MP flaşlı arka kamera (yazılım interpolasyonuyla) ve 5 MP ön kamera (yazılım interpolasyonuyla) özellikleriyle geliyor. Telefon ayrıca, kullanıcıların Photo Booth, Social Square, Instant Collage ve One-Handed Mode gibi araçlarla hızlı bir şekilde fotoğraf çekmelerini, düzenlemelerini ve paylaşmalarını sağlayan “Social Mode” adlı bir sezgisel fotoğraf düzenleme özelliği de sunuyor. Kullanıcılar Photo Booth'u kullanarak arkadaşlarıyla fotoğraf kabinindeymiş gibi çekim yaparak anında paylaşabilirler. Social Square, kullanıcılar hâlihazırda çektikleri fotoğrafları görüntülerken kamera vizörünü açık tutuyor. Böylece kullanıcılar, diledikleri her an yeniden fotoğraf çekmeye devam edebiliyorlar. One-Handed Mode ise kullanıcıların kendi rahatlıklarına göre ayarlayabilecekleri bir arayüz sayesinde tek elleriyle hızlı çekimler yapabilmelerini sağlıyor.



Alcatel 1 Android Oreo (Go sürümü) ile destekleniyor. Android Oreo (Go sürümü); Alcatel 1'in micro SD yuvası sayesinde 32 GB genişletilebilir hafıza özelliğine ek olarak dâhili depolama alanını daha etkili kullanabilmeniz için boş alan da sunuyor.



Alcatel 1, 699 TL önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.