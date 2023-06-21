"Almanya tarihinin en büyük yabancı yatırımı": Intel yarı iletken çip fabrikasını açıyor

Intel'in Magdeburg'da açacağı fabrika konusunda Alman hükümeti ile maddi olarak uyuşmazlıkların giderildiği belirtildi.



Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Almanya tarihindeki en büyük yabancı yatırım olarak övdüğü bu anlaşmada, Alman hükümeti Intel'in fabrikasını geliştirmek için yapacağı yatırımın üçte birini karşılama sözü verdi.





30 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Hükümetin, Intel ile Magdeburg'da yeni bir yarı iletken çip fabrikası için 30 milyar eurodan fazla bir anlaşma sağladığı belirtildi.



Ayrıca hükümetin mega proje için desteğini 6,8 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarmayı kabul ettiği aktarıldı.

Scholz, "Bugünkü anlaşma, yüksek teknolojili bir üretim yeri olarak Almanya için önemli bir adımdır. Bu yatırımla, teknolojik olarak dünyanın en iyilerini yakalıyor ve mikroçip üretimi için kendi kapasitelerimizi genişletiyoruz. Bu Magdeburg, Almanya ve tüm Avrupa için iyi bir haber." dedi.



Anlaşmanın ardından Intel CEO'su Pat Gelsinger, Almanya ve AB'de sürdürülebilir, önde gelen bir yarı iletken çip endüstrisi vizyonunu gerçekleştirdikleri için hükümete ve Magdeburg'un bulunduğu Saksonya-Anhalt eyaletine minnettar olduğunu söyledi.

4-5 YIL İÇERİSİNDE ÜRETİME BAŞLAYACAK



Magdeburg'da yapılacak tesisin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından dört ila beş yıl içinde üretime geçmesi bekleniyor.

1 TRİLYON DOLARLIK KÜRESEL PİYASA DEĞERİ TAHMİN EDİLİYOR



Yarı iletken çipleri, dijital ürünlerin yapı taşlarıdır. 2022 ile 2030 yılları arasında bunlara olan talebin iki katına çıkması bekleniyor.



Sektörün aynı zaman dilimi içinde 1 trilyon dolarlık küresel piyasa değerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Şansölye yardımcısı Robert Habeck, "Intel'in yatırımının Almanya'daki yarı iletken çip üretimini yeni bir düzeye çıkaracak. Büyüyen Avrupa egemenliğine önemli bir katkısı olacaktır." açıklamasını yaptı.

