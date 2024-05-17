iOS 17.5'te hata: Silinen fotoğraflar geri geldi

NEDENİ BİLİNMİYOR



Sorunun kesin nedeni henüz belli değil, ancak bu durumun iOS 17.5 dördüncü beta sürümünde de bazı kullanıcıların başına geldiği belirtiliyor.



iPhone, Fotoğraflar uygulamasından silinen fotoğrafları "Son Silinenler" klasörüne taşır ve bu fotoğrafları 30 gün boyunca saklar.



HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ



Ancak, şikayetlerde çok daha eski tarihli silinmiş fotoğrafların geri geldiği ifade ediliyor.



Bu da Apple'ın, silinen fotoğrafları iddia edilenden daha uzun süre sakladığı anlamına gelebilir.



Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.