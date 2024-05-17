iOS 17.5'te hata: Silinen fotoğraflar geri geldi

Apple'ın bir dizi güncelleme içeren iOS 17.5'i kullanıma sunmasının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı silinen fotoğrafların geri geldiğini iddia etti.

iOS 17.5'te hata: Silinen fotoğraflar geri geldi

3 gün önce, işletim sistesmi güncellemesiyle birlikte iOS 17.5'i kullanıcılarıyla buluşturdu.

Ancak güncellemeden kaynaklanan hata herkesi şaşırtı. 

Güncellemeyle birlikte silinen eski fotoğraflarının tekrardan fotoğraflar bölümüne geldiğini gören kullanıcılar, Apple‘ın gizliliği ihlal ettiğini söylediler.

Reddit'te bir kullanıcı, iPhone'unu güncelledikten sonra 2021'de sildiği eski fotoğraflarının aniden iCloud'a geri yüklendiğini belirtti. 

Daha sonra başka bir kullanıcı, defalarca sildiğini söylediği 2010 yılına ait fotoğraflarının iCloud'a yedeklendiğini söyledi. 

Ayrıca, iPhone'un çok önceden silinmiş fotoğrafları yeni çekilmiş gibi gösterdiğini iddia eden kullanıcılar da bulunuyor.

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NEDENİ BİLİNMİYOR

Sorunun kesin nedeni henüz belli değil, ancak bu durumun iOS 17.5 dördüncü beta sürümünde de bazı kullanıcıların başına geldiği belirtiliyor.

iPhone, Fotoğraflar uygulamasından silinen fotoğrafları "Son Silinenler" klasörüne taşır ve bu fotoğrafları 30 gün boyunca saklar.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ancak, şikayetlerde çok daha eski tarihli silinmiş fotoğrafların geri geldiği ifade ediliyor.

Bu da 'ın, silinen fotoğrafları iddia edilenden daha uzun süre sakladığı anlamına gelebilir.

Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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