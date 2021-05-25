Amazon, MGM'i satın aldığını kısa süre içinde duyuracak iddiaları

E-ticaret devi Amazon'un film stüdyosu MGM'i satın aldığını bu hafta duyuracağı iddia edildi. Amazon Prime video hizmetiyle Netflix ve Disney rekabetinde elini güçlendirmeye çalışıyor.

ntv.com.tr 25.05.2021 - 12:56

Amazon, MGM'i satın aldığını kısa süre içinde duyuracak iddiaları

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Amazon, video platformların mücadelesinde Netflix ve Disney ile daha iyi bir rekabet içerisine girmeye çalışıyor.

Şirket prime video servisinde kullanmak için James Bond, Rocky, Pembe Panter gibi film serilerinin haklarını elinde bulunduran Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Stüdyoları’nı 8.5 - 9 milyar doları bulan bir anlaşmayla bünyesine katmak istiyor.

Satın alma görüşmelerine yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre anlaşma gün içerisinde duyurulacak. 

MGM uzun yıllardır kendine alıcı bulmaya çalışıyor. Şirket 2010 yılında iflasın eşiğindeyken bir grup finans şirketi tarafından satın alınmıştı.

MGM ayrıca Epix adında bir online içerik servisinin de sahibi. 

Bu satın alma Amazon’un 2017’de Whole Foods’u 13.7 milyar dolara bünyesine kattıktan sonraki en büyük alışverişi olacak.

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