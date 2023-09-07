Amazon Prime Gaming'in Eylül ayı oyunları belli oldu: Ücretsiz FM 2023 nasıl alınır?

Amazon, Prime üyelerine özel her ay yeni oyunlar ve oyun içi paketleri ücretsiz olarak aboneleriyle buluşturuyor.
Oyunseverler, Eylül ayında Amazon'un hangi oyunları dağıtacağını merak ediyordu.
Amazon bu ay teknik direktörlük yapma heyecanını yaşatan Football Manager 2023'ü ücretsiz olarak dağıtıyor.
Amazon Prime Gaming'in Eylül ayında dağıtacağı ücretsiz oyunlar ise şöyle;
7 EYLÜL
- Football Manager 2023
14 EYLÜL
- Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
- Absolute Tactics: Daughters of Mercy
21 EYLÜL
- Dexter Stardust: Adventures in Outer Space
- Shotgun King: The Final Checkmate
28 EYLÜL
- Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition
- Hundred Days: Winemaking Simulator
PRIME GAMING ÜYELİĞİ NE KADAR?
Amazon Prime üyeliği Türkiye'de 39 TL'den satılmaktadır. Amazon Prime Gaming üyeliği, Amazon Prime aboneliğiyle beraber gelmektedir.
FM 2023 NASIL ALINIR?
Amazon Prime üyelerinin Prime Gaming sitesini ziyaret ederek hesaplarına giriş yapmasının ardından Football Manager 2023'ü ücretsiz olarak yükleyebilir.
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