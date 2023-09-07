Amazon Prime Gaming'in Eylül ayı oyunları belli oldu: Ücretsiz FM 2023 nasıl alınır?

Amazon, Prime üyelerine özel her ay yeni oyunlar ve oyun içi paketleri ücretsiz olarak aboneleriyle buluşturuyor.



Oyunseverler, Eylül ayında Amazon'un hangi oyunları dağıtacağını merak ediyordu.

Amazon bu ay teknik direktörlük yapma heyecanını yaşatan Football Manager 2023'ü ücretsiz olarak dağıtıyor.



Amazon Prime Gaming'in Eylül ayında dağıtacağı ücretsiz oyunlar ise şöyle;



7 EYLÜL



Football Manager 2023

14 EYLÜL

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Shotgun King: The Final Checkmate

28 EYLÜL

Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition

Hundred Days: Winemaking Simulator

PRIME GAMING ÜYELİĞİ NE KADAR?



Amazon Prime üyeliği Türkiye'de 39 TL'den satılmaktadır. Amazon Prime Gaming üyeliği, Amazon Prime aboneliğiyle beraber gelmektedir.



FM 2023 NASIL ALINIR?

Amazon Prime üyelerinin Prime Gaming sitesini ziyaret ederek hesaplarına giriş yapmasının ardından Football Manager 2023'ü ücretsiz olarak yükleyebilir.