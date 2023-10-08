Amazon, Starlink'e rakip oluyor: Uydudan internet dönemi

Amazon, SpaceX'in geniş bant ağına rakip olarak planladığı internet hizmeti için ilk test uydularını Cuma günü fırlattı.



United Launch Alliance'ın Atlas V roketi bir çift test uydusuyla birlikte havalanarak, Dünya çevresinde nihai 3.236 uyduyla küresel internet kapsamını geliştirmeyi amaçlayan bir programı başlattı.



Amazon, önümüzdeki yılın sonuna kadar hizmet sunmaya başlamayı planlıyor.



Elon Musk'ın SpaceX'i, kendi roket şirketi Blue Origin'e sahip olan Amazon ve kurucusu Jeff Bezos'a göre büyük bir avantaja sahip.

SPACEX İLK TEST UYDULARINI 2018'DE UÇURMUŞTU



SpaceX ilk test Starlink uydularını 2018'de, ilk operasyonel uydularını ise 2019'da uçurdu.

O zamandan beri kendi Falcon roketlerini kullanarak Florida ve Kaliforniya'dan 5.000'den fazla Starlink fırlattı.

AVRUPA'DA 600 ADET UYDU UZAYA FIRLATILACAK



Avrupa'nın Eutelsat OneWeb şirketi de yörüngede yaklaşık 600 adet internet uydusu fırlatacak.



Federal İletişim Komisyonu programa lisans verirken, planlanan uyduların en az yarısının 2026 yılına kadar, tamamının ise 2029 yılına kadar faaliyete geçmesini şart koştu.



Amazon, dünya genelinde uydularını uzaya gönderebilmek için ULA, Blue Origin ve Avrupa'nın Arianespace'inden 77 fırlatma rezervasyonu yaptı.

Amazon'un uydu internet hizmeti sunarak küresel internet erişimini geliştirmeyi amaçladığı bu adımın sektörde rekabetin artmasını ve internet hizmetlerinin daha erişilebilir ve kaliteli hale gelmesini teşvik edebileceği belirtildi.