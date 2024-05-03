Riot Games'ten Vanguard açıklaması: İzinsiz ekran görüntüsü alıyor mu?

Riot Games'in oyun içerisinde hile kullanımını önlemeye yönelik kullandığı Vanguard anti-hile programı için oyuncuların izni olmadan ekran görüntüleri aldığı iddia ediliyordu.

League of Legends ve Valorant oyunlarıyla bilinen şirket, bu iddialara yanıt verdi.

Riot Games yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hileleri tespit edebilmek için doğrudan ekran görüntülerinin gönderilmesine ihtiyacımız var. Ancak bu ekran görüntüleri bazen kişisel verileri içerebiliyor. Örneğin LoL'e yüklenen her kütüphanenin dosya dizinini kaydediyoruz ve eğer bunlar kullanıcı klasöründe yer alıyorsa kullanıcı adını da barındırabiliyor. Bu yöntemin çalışma prensibi sayesinde bir hile yazılımını keşfettikten sonra onu yalnızca kullanmaya devam edenleri değil daha önceden kullanmış olan hesapları da tespit edebilme imkanımız oluyor. Bu tür verileri yalnızca 14 gün "depolarımızda" tutuyoruz ve hile tespiti dışında hiçbir şey için kullanmıyoruz. Vanguard'ın kontrol ettiği her şeyi sizinle paylaşamayız, aksi halde hileciler en çok neye odaklanmaları gerektiğini öğrenirdi. Bu sistemin başarılı olması için biraz gizlilik şart ancak umarız açıklamalarımız, topladığımız verilerle ne yaptığımıza dair kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmiştir."