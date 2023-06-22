Amazon'a dava: Milyonlarca kullanıcı kandırılarak kaydedildi

Ayrıca, tüketicilere bazen işlemlerini tamamlamaları için bir bağlantı sunulduğunu söyledi. Şirket, bu bağlantının onları Prime'a da kaydettireceğini açıkça belirtmedi.



Şikayette, şirket liderlerinin aboneliği iptal etmeyi kolaylaştıran değişiklikleri yavaşlattığı veya reddettiği belirtildi.



Bu kalıpların FTC Yasasını ve Çevrimiçi Alışveriş Yapanların Güvenini Geri Kazanma Yasası adlı başka bir yasayı ihlal ettiğini savunuldu.



Dava, Lina Khan'ın 2021'de FTC'nin başına geçmesinden bu yana, Amazon'u ilk kez mahkemeye vermesine işaret ediyor.



Eski bir antitröst (rekabet) uzmanı olan Khan'ın, yıllardır hız kesmeden büyüyen ve çok az düzenlemeye sahip olan teknoloji şirketine karşı daha sert bir tavır alması bekleniyor.