Amazon'dan corona virüs önlemi

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor.



Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri şimdi de çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulunuyor.



Business Insider'da yer alan habere göre, corona virüs endişesi nedeniyle ofisini kaptan şirketler kervanına Amazon da katıldı.



Amazon, Seattle'daki ofisinde görev alan bir çalışanında corona virüse rastlanmasının ardından burada görev alan çalışanlarından işe gelmemelerini istedi.



Amazon, ofisini kapatma kararı almadı ancak evden çalışabilecek kişilerin ay sonunda kadar işlerini ofise gelmeden yapmalarını istedi.



Geçtiğimiz günlerde İtalya'daki iki çalışanı corona virüs karantinasına alınan şirket, merkez binası olan Seattle'daki ofiste görev alan bir çalışanında corona virüse rastlandığı bilgisini paylaşmıştı.



Amazon salgına karşı pek çok etkinliğini iptal etmiş, iş görüşmelerini ise dijital yollar ile yapacağı duyurusunu yapmıştı.



Amazon'un merkez ofisinin yer aldığı eyalette bugüne kadar 21 kişide Corona virüse rastlandı. Resmi açıklamaya göre, bölgede 8 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.