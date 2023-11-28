Amazon'un iRobot'u almasına AB olumlu yaklaşmıyor

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD merkezli Amazon'un iRobot'u satın almasını değerlendirmek üzere başlatılan rekabet soruşturmasında şirkete yöneltilen suçlamaları içeren resmi itiraz beyanının gönderildiği belirtildi.



Açıklamada, "AB Komisyonu, iRobot şirketinin satışının robot elektrikli süpürge pazarındaki rekabeti kısıtlayabileceği yönündeki ön görüşünü Amazon'a bildirdi." ifadesi kullanıldı.



Amazon'un perakendecilere robot süpürgeler de dahil çeşitli ürünlerin reklamını yapmalarına ve satmalarına imkan tanıyan çevrim içi bir pazar yeri sunduğu anımsatılan açıklamada, Amazon'un aynı zamanda çevrim içi pazarda robot süpürgeler için bir perakendeci olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

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