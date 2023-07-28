Android telefonlar sizi takip eden AirTag olduğunda uyaracak

Android telefonlar artık sizi takip eden bir AirTag olup olmadığını söyleyebilecek.

Google, takip cihazlarının 3 milyar Bluetooth izleme ağına bağlanabileceğini duyurduktan sonra, insanların Apple AirTag gibi bilmedikleri takip cihazları tarafından izlenmekten kaçınmalarını sağlayacağını belirtti.

"BİLİNMEYEN TAKİPÇİ UYARILARI"



Artık Android kullanıcıları "Bilinmeyen Takipçi Uyarıları"na sahip olacak.



Google ve Apple tarafından geliştirilen ortak şartnameye dayanan ve Tile ve Chipolo gibi takip cihazı üreticilerinden gelen geri bildirimleri içeren uyarılar şu anda yalnızca AirTag'lerle çalışıyor, ancak Google kapsamını genişletmek için etiket üreticileriyle birlikte çalışacağını söylüyor.



Şimdilik, sahip olmadığınız bir AirTag "sahibinden ayrılırsa ve sizinle seyahat ettiği belirlenirse", bir bildirim AirTag sahibinin konumunu gösterebilecek.



Bildirime dokunduğunuzda, sizinle birlikte seyahat ederken ilk görüldüğü yere kadar uzanan bir harita açılacak. Google, bu konum verilerinin her zaman şifrelendiğini ve asla Google ile paylaşılmadığını belirtiyor.



Şirkete göre, yönlendirmelerin devamında, sahibinin haberi olmadan takip cihazının bir ses çalması sağlanabilecek.



Öte yandan AirTag'i telefonunuzun arkasına getirirseniz (NFC alanının içinde), bazı takip cihazlarının seri numaralarını ve sahipleri hakkında "telefon numaralarının son dört hanesi gibi" bilgiler görüntülenebilecek.

TAKİP CİHAZLARINI DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN BİR BAĞLANTI OLACAK



Google, bir AirTag'in fiziksel olarak nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin bilgilere de bağlantı vereceğini belirtiyor