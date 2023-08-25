Antarktika'daki buz kırılmasında binlerce penguen öldü

Yavru penguenlerin altındaki deniz buzu, yavrular okyanusta yüzmek için gereken su geçirmez tüyleri geliştiremeden eridi ve parçalandı.



Kuşlar büyük olasılıkla boğuldu veya donarak öldü.



Olay, 2022'nin sonlarında, kıtanın batısında, Bellingshausen Denizi'ne bakan bir bölgede meydana geldi. Kırılma uydular tarafından kaydedildi.



Antarktika'da 20 kollu deniz canlısı keşfedildi Haberi Görüntüle Britanya Antarktika Araştırması'ndan (BAS) Dr Peter Fretwell, yok oluşun gelecek şeylerin habercisi olduğunu söyledi.



Kıtanın mevsimsel deniz buzunun sürekli ısınan bir dünyada solması nedeniyle, imparator penguen kolonilerinin yüzde 90'ından fazlasının bu yüzyılın sonuna kadar neredeyse tamamen yok olacağı tahmin ediliyor.