Apple açtığı dev güneş enerjisi tesisinde Tesla’nın ürettiği pilleri kullanacak

Apple, geçen çarşamba günü “ California Flats” adlı yeni güneş enerjisi depolama projesine başladığını duyurmuştu. Bununla birlikte şirketin, aynı eyalette 130 megawatt'lık bir güneş enerjisi çiftliği daha bulunuyor.

BİR GÜNDE 7 BİN EVE GÜÇ SAĞLAYABİLECEK



iPhone üreticisinden yapılan açıklamada, inşa edilecek olan yeni tesisin geliştirmenin daha fazla enerjiyi depolamasına ve gerektiğinde dağıtmasına izin vereceğini söyledi. Buna göre, tesis bir gün için 7 bin eve güç sağlamaya yetecek kadar elektriği dağıtabilecek ve saatte 240 megawatt enerji depolayabilecek.



Basına sızan belgelerde ise, Apple'ın geçen yıl Monterey County Denetçiler Kurulu'na sunduğu planlama belgelerinde, bu enerjiyi "megapack" adı verilen 85 Tesla lityum iyon pil kullanarak depolayacağını yer aldı.



Tesla ve Apple ABD basınında yer alan haberler ilişkin yorum yapmadı ancak Monterey County'nin planlama şefi, Apple'ın, Tesla’nın pillerini kullanacağını doğruladı.

"İLGİNÇ BİR ADIM"

Daha çok elektrikli arabaları ile tanınan Tesla, 2019 yılında megapack adlı bataryasını basına sürdü. Batarya, büyük ölçekli enerji depolama projeleri için uygun bir ürün olarak lanse edildi.

Öte yandan, bazı uzmanlar tarafından Apple'ın "megapack" seçimi ilginç bulundu. İki şirket şu anda birebirde rakip olmasa da ilerleyen süreçte bu değişebilir. Çünkü Apple kısa bir zaman sonra kendi elektrikli otomobilini piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

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