Apple açtığı dev güneş enerjisi tesisinde Tesla’nın ürettiği pilleri kullanacak

Teknoloji devi Apple’ın ABD’nin California eyaletinde büyük bir güneş pili tesisi inşa ettiği ve pillerin Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla’dan satın alınacağı açıkladı. Ülkedeki en büyük enerji depolama projelerinden biri olarak görülen “California Flats” adlı tesisin bir gün içinde 7 bin eve güç sağlamaya yetecek kadar enerji dağıtabileceği ifade edildi.

ntv.com.tr 01.04.2021 - 16:23

Apple açtığı dev güneş enerjisi tesisinde Tesla’nın ürettiği pilleri kullanacak

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Apple, geçen çarşamba günü “ California Flats” adlı yeni güneş enerjisi depolama projesine başladığını duyurmuştu. Bununla birlikte şirketin, aynı eyalette 130 megawatt'lık bir güneş enerjisi çiftliği daha bulunuyor.

BİR GÜNDE 7 BİN EVE GÜÇ SAĞLAYABİLECEK

iPhone üreticisinden  yapılan açıklamada, inşa edilecek olan yeni tesisin geliştirmenin daha  fazla enerjiyi depolamasına ve gerektiğinde dağıtmasına izin vereceğini söyledi. Buna göre, tesis bir gün için 7 bin  eve güç sağlamaya yetecek kadar elektriği dağıtabilecek ve saatte 240 megawatt enerji depolayabilecek.

Basına sızan belgelerde ise, Apple'ın geçen yıl Monterey County Denetçiler Kurulu'na sunduğu planlama belgelerinde, bu enerjiyi "megapack" adı verilen 85 Tesla lityum iyon pil kullanarak depolayacağını yer aldı.

Tesla ve Apple ABD basınında yer alan haberler ilişkin yorum yapmadı ancak Monterey County'nin planlama şefi, Apple'ın, Tesla’nın  pillerini kullanacağını doğruladı.

"İLGİNÇ BİR ADIM"

Daha çok elektrikli arabaları ile tanınan Tesla, 2019 yılında megapack adlı  bataryasını basına sürdü. Batarya, büyük ölçekli enerji depolama projeleri için uygun bir ürün olarak lanse edildi.

Öte yandan,  bazı uzmanlar tarafından Apple'ın "megapack" seçimi ilginç bulundu.  İki şirket şu anda birebirde rakip olmasa da ilerleyen süreçte bu değişebilir. Çünkü  Apple kısa bir zaman sonra kendi elektrikli otomobilini piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

ELON MUSK BEYİN ÇİPİ PROJESİNİ DÜNYAYA TANITTI

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