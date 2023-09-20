Apple Fransa çalışanlarından grev çağrısı

Fransa'daki Apple mağazalarındaki sendikalar, iPhone 15'in lansmanı öncesinde Cuma ve Cumartesi günü daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle grev çağrısında bulundu.



CGT Apple Retail, sosyal medya platformu X yani eski adıyla Twitter'daki açıklamasında, "Yönetim, tamamen meşru taleplerimizi ve endişelerimizi görmezden gelmeye karar verdikten sonra, Apple Retail Fransa'nın dört sendikası 22 ve 23 Eylül'de grev çağrısında bulunuyor" dedi.

SENDİKALARDAN OPERA SALONUNDA GÖSTERİ YAPMA ÇAĞRISI

Sendikalar ayrıca işçilere Cuma sabahı Apple'ın Paris'teki mağazalarından birinin yanındaki Paris Opera Garnier'de gösteri yapma çağrısında bulundu.

FRANSA'DAKİ APPLE MAĞAZALARININ DÖRTTE ÜÇÜNDE HAREKETE GEÇİLECEK

CGT Apple Perakende sendikası üyesi Karine Chouchane, Fransız gazetesi Liberation'a verdiği demeçte, Apple France işçilerinin Fransa'daki Apple mağazalarının dörtte üçünde harekete geçebileceğini söyledi.

FRANSA, IPHONE 12 SATIŞLARINI DURDURMUŞTU



Geçen hafta Apple, Fransız hükümetinin radyasyona maruz kalma sınırlarının ihlal edildiğini belirttiği testlerin ardından iPhone 12 cep telefonlarının satışını askıya alma kararı almıştı. Bunun üzerine Apple, radyasyonu önlemek adına Fransa'daki iPhone 12 kullanıcılarına