Apple, kişisel ev robotu geliştirmeyi araştırıyor

Apple'ın elektrikli araba projesini rafa kaldırmasının ardından kullanıcıların kişisel robotu olabilecek yeni bir ürünü araştırdığı kaydedildi.

Bloomberg'in haberine göre, Apple'daki mühendislerin kullanıcıları evlerinde takip edebilecek bir mobil robotu araştırdıkları iddia edildi.

Ayrıca ABD'li teknoloji devinin bir ekranı hareket ettirmek için robotik donanımlı gelişmiş bir masaüstü ev cihazı geliştirdiği de belirtildi.

APPLE YENİ GELİR KAYNAĞI ARIYOR

Apple'ın yeni gelir kaynakları bulma konusunda baskı altında olduğu aktarılırken, geçtiğimiz Şubat ayında elektrikli araç projesini rafa kaldırmıştı.

VISION PRO'NUN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI OLMASI YILLAR ALABİLİR

Karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun ise büyük bir para kaynağı haline gelmesinin yıllar alması bekleniyor.

Apple, robot teknolojisiyle tüketicilerin evlerinde daha büyük bir yer edinebilir ve yapay zeka alanındaki gelişmelerden faydalanabilir.

Robotik çalışmaların Apple'ın donanım mühendisliği bölümü ile John Giannandrea tarafından yönetilen yapay zeka ve makine öğrenimi grubu bünyesinde yürütüldüğü aktarıldı.

APPLE İŞ İLANI AÇTI

Apple'ın web sitesinde robotikle ilgili görevler için ilan vermesi, proje üzerinde çalışan ekipleri genişletmeye çalıştığını gösteriyor.

Bir iş ilanının açıklamasına göre, "Ekibimiz, yeni nesil Apple ürünlerine güç verecek yapay zekayı şekillendirmek için modern makine öğrenimi ve robotik alanlarının kesiştiği noktada çalışıyor. Gerçek dünyadaki karmaşık akıllı robotik sistemleri ve deneyimleri araştırmamıza, tanımlamamıza ve geliştirmemize yardımcı olacak yenilikçi ve çalışkan makine öğrenimi ve robotik araştırmacıları ve mühendisleri arıyoruz." ifadeleri yer aldı.