Çin, Ay'ın "bilinmeyen" tarafını keşfetmeye hazırlanıyor

Çin, önümüzdeki günlerde Çinli taykonotların Ay'a bir üs kurmasının önünü açacak ilk görev kapsamında ayın keşfedilmemiş güney kutbuna bir robot uzay aracı gönderecek.



Adını efsanevi Çin Ay tanrıçasından alan 2007'deki ilk "Chang'e" misyonundan bu yana Çin, Ay araştırmalarında ileri atılımlar yaparak ABD ve Rusya ile arasındaki teknolojik uçurumu daralttı.



2020 yılında Çin, kırk yılı aşkın bir süreden sonra yapılan ilk görevde Ay'ın gözlemlenen tarafından örnekler getirdi.



Çin bu görev ile ilk kez mürettebatsız bir uzay aracını Ay yüzeyinden Dünya'ya güvenli bir şekilde geri getirebileceğini kanıtladı.



"BİLİNMEYENİ KEŞFETMEK"



Bu hafta Çin'in, 2020 misyonundaki yedek uzay aracını kullanarak "Chang'e-6"yı fırlatması ve Ay'ın kalıcı olarak Dünya'ya dönük olmayan tarafındaki toprak ve kayalardan örnek toplaması bekleniyor.



Dünya ile doğrudan görüş hattı olmayan "Chang'e-6", 53 günlük görevi sırasında, eve dönüş yolunda Ay'ın "gizli" tarafından daha önce hiç denenmemiş bir kalkış için konuşlandırılmış bir aktarma uydusuna güvenmek zorunda.



Aynı aktarma uydusu, Çin'in su için güney kutbunu keşfetmeye ve Rusya ile üs inşa etmeye başladığı 2026 ve 2028 yıllarında sırasıyla mürettebatsız "Chang'e-7 ve 8" misyonlarını destekleyecek.



Çin, 2030 yılına kadar astronotlarını Ay'a göndermeyi hedefliyor.



NASA uyardı: "Çin, Ay topraklarında hak iddia edebilir" Haberi Görüntüle

"ÇİN, AY TOPRAKLARINDA HAK İDDİA EDEBİLİR"



Pekin'in güney kutbu planları NASA'yı endişelendiriyor.



NASA'nın yöneticisi Bill Nelson, Çin'in Ay'a indikten sonra tüm su kaynaklarının kendisine ait olduğunu iddia edebileceği konusunda defalarca uyarmıştı.



Pekin, "ortak" bir gelecek inşa etme konusunda tüm ülkelerle işbirliği yapmaya kararlı olduğunu söyledi.



NASA'nın Çin ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir işbirliği yapması ABD yasalarına göre yasak.



Güney kutbu, bilim insanları tarafından Ay'ın keşfi için "altın kuşak" olarak tanımlanıyor.