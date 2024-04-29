X'in en büyük rakibi Threads, Türkiye'de kapatıldı

Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Türk Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için bugünden itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatıldı.

X'in en büyük rakibi Threads, Türkiye'de kapatıldı

Meta'nın yani yeni adıyla X'e rakip olarak çıkardığı metin tabanlı Threads uygulaması bugünden itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatıldı.

META'dan yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu'nun Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan geçici bir tedbir kararı aldığı vurgulandı.

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"GEÇİCİ OLARAK KAPAMAK DIŞINDA SEÇENEK YOK"

Açıklamada, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'deki Threads kullanıcıları, profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek.

Açıklamaya göre Threads Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarıyla etkileşimleri tekrar görünür olacak.

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PROFİLİNİ DONDURANLAR GERİ DÖNEBİLECEK

Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman "Bilgilerini İndir" aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.

Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek.

Geçtiğimiz ay Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada uygulama için geçici tedbir kararı verilmişti.

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