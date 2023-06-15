Apple o telefonların fişini çekiyor: İşte iOS 17 güncellemesini alacak telefonlar

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurduğu iOS 17'ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

WWDC 2023'e Apple'ın giyilebilir bilgisayar dediği Vision Pro damgasını vursa da iOS 17 de merakla beklenen geliştirmeler arasındaydı.

iOS 17'nin Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 ailesiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER



Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

El feneri parlaklık kaydırıcısı

iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ



iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone SE 2023

iPhone SE 2022

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone XS ve XS Max

iPhone XR

İOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALMASI BEKLENMEYEN CİHAZLAR

Apple her yeni modelle beraber eski cihazların bir kısmına verdiği güncelleme desteğini sonlandırıyor. iOS 17'nin bu telefonlara gelmesi beklenmiyor.

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone X