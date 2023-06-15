Apple o telefonların fişini çekiyor: İşte iOS 17 güncellemesini alacak telefonlar

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurduğu iOS 17'ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.
WWDC 2023'e Apple'ın giyilebilir bilgisayar dediği Vision Pro damgasını vursa da iOS 17 de merakla beklenen geliştirmeler arasındaydı.
iOS 17'nin Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 ailesiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.
iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER
Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
El feneri parlaklık kaydırıcısı
iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ
iPhone 14 serisi
iPhone 13 serisi
iPhone SE 2023
iPhone SE 2022
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone XS ve XS Max
iPhone XR
İOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALMASI BEKLENMEYEN CİHAZLAR
Apple her yeni modelle beraber eski cihazların bir kısmına verdiği güncelleme desteğini sonlandırıyor. iOS 17'nin bu telefonlara gelmesi beklenmiyor.
iPhone 8 ve 8 Plus
iPhone X
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