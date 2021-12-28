Apple Omicron nedeniyle mağazaları kapattı

Corona virüs salgınında yeni varyant dalgası yaşanıyor. Omicron adındaki varyant Delta'dan sonra dünyayı etkisi altına almış durumda.

Özellikle ABD'de yeni vakaların çoğunu Omicron'un oluşturduğu belirtiliyor. Bulaş oranı yüksek olan bu salgın nedeniyle ülkede yeni yılda günde 500 bin vaka endişesi yaşanıyor. Bu bilgilerin ışığında ABD merkezli teknoloji ürünleri devi Apple'dan önemli bir adım geldi.

Şirket, ülkenin kalbi durumundaki New York'taki bazı mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple, Omicron nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

Apple kapanan 20 Apple Store mağazasının ne zaman açılacağını da duyurmadı.

Apple çalışanları arasında Covid-19 vakalarının yayılması nedeniyle ay başında şirket ABD ve Kanada'da üç mağazasını kapatma kararı almıştı. Ayrıca müşterilere maske takma zorunluluğu getirmişti.