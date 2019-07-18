Apple, Eylül ayında yeni iPhone'larıyla dünyanın karşısına çıkacak. iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 model yeni telefonlarıyla ilgili pek çok bilgi internete sızarken, yaşanan son gelişme Apple'ın üretim tarafında önemli bir değişikliğe gittiğini gözler önüne serdi.



Japonya'nın Güney Kore'ye yarı iletken malzeme ihracatı konusundaki kısıtlamaları bir yandan Samsung Electronics'in üretimini etkilerken, diğer yandan Apple’ın Samsung’un OLED siparişlerini iptal edeceği ortaya çıktı.

Bu anlaşmanın bedeli ise 100 milyon doları buluyor. Samsung’a iPhone X zamanından beri iPhone ekranlarını yaptıran Apple, bu radikal değişiklikle birlikte yeni bir tedarikçi ile çalışmaya başlayacak. Henüz resmen dile getirilmese de Apple'ın Samsung yerine Çin merkezli bir üretici olan BOE isimli şirketle çalışacağı konuşuluyor.



iPhone 11'in üretiminde de Samsung'un değil, BOE'nin panel ürünlerinin tercih edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.