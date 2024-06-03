Microsoft, İsveç'te yapay zekaya 3,2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Microsoft, İsveç'teki yapay zeka ve bulut altyapısını geliştirmek için yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre, ABD'li teknoloji devinin İsveç'teki bulut ve yapay zeka altyapısını iki yıllık bir süre zarfında genişletmek amacıyla İskandinav ülkesinde 3,21 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

NÜFUSUN YÜZDE 2,4'Ü NE TEKABÜL EDİYOR

Microsoft'un İsveç'te bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım olan bu yatırım, nüfusun yüzde 2,4'üne tekabül eden ve İskandinav ülkesinin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak yaklaşık 250.000 kişinin yapay zeka becerileriyle eğitilmesine yardımcı olma taahhüdünü de içeriyor.

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada, "Bu duyuru teknolojinin ötesinde, İsveç halkının ve ekonomisinin yapay zeka çağında gelişmesi için gereken araçlara ve becerilere geniş erişim sağlamaya yönelik bir taahhüttür" dedi.

Şirket, yatırımının bir parçası olarak, bilgisayar hesaplamalarını hızlandıran en gelişmiş grafik işlem birimlerinden (GPU) 20.000 tanesini Sandviken, Gavle ve Staffanstorp'taki İsveç veri merkezi tesislerinde konuşlandırmayı planladığını söyledi.

Smith'in bugün Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE YAPAY ZEKA GELİŞİMİNİ ARTIRMAYA KARARLI

Microsoft, İsveç'in yanı sıra Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç'i de kapsayan İskandinav bölgesinde yapay zekanın benimsenmesini artırmaya kararlı olduğunu söyledi.