Microsoft, İsveç'te yapay zekaya 3,2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Microsoft, İsveç'teki yapay zeka ve bulut altyapısını geliştirmek için 3,21 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. ABD'li teknoloji şirketinin yaklaşık 250.000 kişiye yapay zeka eğitimi sağlayarak ülkenin rekabet gücünü artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Microsoft, İsveç'te yapay zekaya 3,2 milyar dolarlık yatırım yapacak

, İsveç'teki yapay zeka ve bulut altyapısını geliştirmek için yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre, ABD'li devinin İsveç'teki bulut ve yapay zeka altyapısını iki yıllık bir süre zarfında genişletmek amacıyla İskandinav ülkesinde 3,21 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

NÜFUSUN YÜZDE 2,4'Ü NE TEKABÜL EDİYOR

Microsoft'un İsveç'te bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım olan bu yatırım, nüfusun yüzde 2,4'üne tekabül eden ve İskandinav ülkesinin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak yaklaşık 250.000 kişinin yapay zeka becerileriyle eğitilmesine yardımcı olma taahhüdünü de içeriyor.

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada, "Bu duyuru teknolojinin ötesinde, İsveç halkının ve ekonomisinin yapay zeka çağında gelişmesi için gereken araçlara ve becerilere geniş erişim sağlamaya yönelik bir taahhüttür" dedi.

Şirket, yatırımının bir parçası olarak, bilgisayar hesaplamalarını hızlandıran en gelişmiş grafik işlem birimlerinden (GPU) 20.000 tanesini Sandviken, Gavle ve Staffanstorp'taki İsveç veri merkezi tesislerinde konuşlandırmayı planladığını söyledi.

Smith'in bugün Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE GELİŞİMİNİ ARTIRMAYA KARARLI

Microsoft, İsveç'in yanı sıra Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç'i de kapsayan İskandinav bölgesinde yapay zekanın benimsenmesini artırmaya kararlı olduğunu söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yere düşen yiyeceklere dikkat: 5 saniye kuralı bir efsane mi?

Yere düşen yiyeceklere dikkat: 5 saniye kuralı bir efsane mi?

AMD, yapay zeka çiplerini tanıttı: 4 milyar dolarlık gelir beklentisi

AMD, yapay zeka çiplerini tanıttı: 4 milyar dolarlık gelir beklentisi

Boeing'in ilk astronotlu uçuş denemesi ikinci kez ertelendi

Boeing'in ilk astronotlu uçuş denemesi ikinci kez ertelendi

Bilim insanları prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi

Bilim insanları prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi

Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk: 3 deneme de başarılı

Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk: 3 deneme de başarılı

OpenAI açıkladı: Yapay zeka dezenformasyon için nasıl kullanıldı?

OpenAI açıkladı: Yapay zeka dezenformasyon için nasıl kullanıldı?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...