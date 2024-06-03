Instagram atlanamayan reklamları test ediyor

Meta, Instagram platformu üzerinde kullanıcılarına reklam göstermenin yeni bir yolunu deniyor.

"Reklam arası" olarak adlandırılan bu yöntem Instagram'da gezinmek için kullanıcıların ilk olarak reklam izlemesini zorunlu kılıyor.

Reddit ve X/Twitter üzerindeki bazı kullanıcılar platform üzerinde atlanamayan reklamların test edildiğini belirtirken, kullanıcı deneyiminde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

YouTube gibi diğer platformlarda da atlanamayan reklamlar görülmekteydi. Ancak Instagram üzerinde henüz bu tür reklamlar yer almamıştı.

Instagram'da kişisel olarak bir atlanamayan reklam görmemiş olsak da, yeni reklam türüyle platform üzerinde bu tarz reklamlar görülebilir.

ATLANAMAYAN REKLAM NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu reklamlar Intagram'da gezinirken aniden açılıyor, altta bir sayaçla birlikte birkaç saniye sürüyor ve uygulamayı kullanmaya devam etmeden önce sizi reklamın içeriğini izlemeye zorluyor.

"KULLANICININ AKIŞINI TAMAMEN BOZUYOR"



Konuyla ilgili bir Reddit kullanıcısı, "Meta'nın üst düzey UX tasarımcıları var, bunu halka sunmadan önce hiç araştırma yapmadılar mı? Kullanıcının akışını tamamen bozuyor" dedi.