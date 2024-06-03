Spotify, ABD'deki premium planlarına zam yaptı

Spotify, ABD'de premium planlarının fiyatlarına zam yaptı. Bireysel plan 10,99 dolardan 11,99 dolara, ikili plan 14,99 dolardan 16,99 dolara, aile planı ise 16,99 dolardan 19,99 dolara yükseldi. Türkiye fiyatlarında ise henüz bir değişiklik gözlemlenmedi.

Spotify, ABD'deki premium planlarına zam yaptı

Dijital platformu Pazartesi günü ABD'deki premium planlarının fiyatlarına zam yaptı.

Spotify, ABD'de aylık bazda bireysel planının fiyatını 10,99 dolardan 11,99 dolara, ikili planının fiyatını 14,99 dolardan 16,99 dolara ve aile planının fiyatını da 16,99 dolardan 19,99 dolara yükseltti.

Spotify, önümüzdeki ay ABD'deki abonelerine gönderdiği bir e-postada, "Ürün tekliflerimize ve özelliklerimize yatırım yapmaya ve yenilikler getirmeye devam edebilmek için Premium Bireysel'in fiyatını artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirket, sınırlı özelliklere sahip reklam destekli ücretsiz bir hizmet ve tüm işlevlerine erişim sağlayan abonelik tabanlı ücretli bir hizmet sunuyor ve gelirinin çoğunu premium aboneler oluşturuyor.

TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Dijital müzik platformu Türkiye planlamasında herhangi bir fiyat değişikliği yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

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