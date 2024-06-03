YouTube'da zirve değişti: MrBeast 24 saat içinde rekor takipçiye ulaştı

MrBeast Bollywood müzik şirketi T-Series’i geride bırakarak YouTube'da en çok aboneye sahip kanal oldu.

YouTube'da zirve değişti: MrBeast 24 saat içinde rekor takipçiye ulaştı

MrBeast olarak tanınan asıl adı Jimmy Donaldson olan YouTuber, günlük abone rekorunu kırdı.

Eğelence içerikleri üreten kanal, 1 Haziran Cumartesi günü Hintli plak şirketi T-Series’i geride bırakarak, birinciliğe yükseldi.

Günde ortalama 250 bin yeni abone kazanan kanal, 269 milyon takipçiye ulaşarak YouTube'un en fazla takipçili kanalı oldu.

MrBeast, X hesabı üzerinden daha önce en fazla takipçiye sahip olan başka bir içerik üreticisi Pewdiepie'a gönderme yaparak, haberi paylaştı; YouTuber, "Altı yılın ardından nihayet Pewdiepie'ın intikamını aldık" dedi.


TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram atlanamayan reklamları test ediyor

Instagram atlanamayan reklamları test ediyor

Spotify, ABD'deki premium planlarına zam yaptı

Spotify, ABD'deki premium planlarına zam yaptı

Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos eski bir kuyruklu yıldız olabilir

Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos eski bir kuyruklu yıldız olabilir

Microsoft, İsveç'te yapay zekaya 3,2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Microsoft, İsveç'te yapay zekaya 3,2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Yere düşen yiyeceklere dikkat: 5 saniye kuralı bir efsane mi?

Yere düşen yiyeceklere dikkat: 5 saniye kuralı bir efsane mi?

AMD, yapay zeka çiplerini tanıttı: 4 milyar dolarlık gelir beklentisi

AMD, yapay zeka çiplerini tanıttı: 4 milyar dolarlık gelir beklentisi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...