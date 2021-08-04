Apple TOUCH ID'li klavyeyi Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı

Apple geçtiğimiz günlerde M1 işlemcili iMac cihazlarını tanıtmıştı. Şirket bu cihazlar için geliştirilen yeni bir klavyeyi de Türkiye'de satışa sundu.

Touch ID özellikli klavyelere Magic Keyboard adı verildi. Magic Keyboard'lar tüm dünyada eş zamanlı olarak satışa sunuldu.



Magic Keyboard üç farklı seçeneğe sahip. Tüketiciler ihtiyaçlarına göre standart model, Touch ID‘li model ve Sayısal Tuş Takımı ve Touch ID‘nin bir arada bulunduğu modellerinden birini tercih edebilir.

Sayısal tuş takımı ve Touch ID'nin bir arada olduğu model 1.799 TL, Touch ID'li olan seçenek 1.549 TL ve standart klavye 1.049 TL'den satışa sunuldu. Bu ürünlerin ABD fiyatı ise sırasıyla 179 dolar, 149 dolar ve 99 dolar oldu.



Apple ürünleri çıkardıktan sonra bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Şirket, Touch ID özelliğine sahip Magic Keyboard'ın sadece M1 çipli Mac cihazlarda çalıştığı uyarısında bulundu. Apple bu ürünlerin yanı sıra yeniden tasarlanmış Magic Trackpad modelini 1.299 TL, Magic Mouse modelini de 799 TL fiyat etiketi ile satışa sundu.