Apple ve Samsung'dan art arda etkinlik duyuruları: Apple Unleashed ve Galaxy Unpacked

ABD'li teknoloji ürünleri üreticisi Apple ve Güney Koreli Samsung arasında kıyasıya bir rekabet var.

İki dünya devinin bu rekabeti tanıtımlarına da yansıdı. Apple ve Samsung iki gün arayla tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Duyurular da birbirlerine çok yakın sürede gerçekleşti.

APPLE UNLEASHED İÇİN TARİH VERİLDİ

iPhone, iPad ve Mac gibi cihazlarıyla piyasada kendine özgü bir yer edinen Apple Unleashed adını verdiği etkinliğin ne zaman yapılacağını paylaştı.

Apple'dan yapılan açıklamalara göre birden fazla cihazın tanıtılması beklenen Unleashed etkinliği 18 Ekim'de düzenlenecek. Etkinlik Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak ve internetten canlı olarak izlenebilecek. Corona virüs pandemisi nedeniyle etkinlik online düzenlecek.

Apple'ın etkinlikte M1X işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerini, AirPods 3'ü tanıtması ve son olarak macOS 12 Monterey işletim sisteminin çıkış tarihini paylaşması bekleniyor.

SAMSUNG UNPACKED 2 GELİYOR

Apple'ın açıklamasının hemen ardından Samsung'un Youtube kanalından da bir fragman yayımlandı. Unpacked Part 2 adı verilen etkinliğin 20 Ekim'de düzenleneceği açıklandı.



Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak etkinlik YouTube'dan canlı yayınlanacak. Etkinlikte, OneUI 4.0 ve Galaxy S21 FE cihazlarının tanıtılması bekleniyor.