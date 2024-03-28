Apple, WWDC 2024'ün tarihini duyurdu

Apple, WWDC 2024'ün 10 Haziran 2024'te başlayacağını açıkladı ve teknoloji devinin bu yıl yeni yapay zeka duyuruları yapacağına dair kullanıcıların beklentileri yüksek.



Geçtiğimiz yıl WWDC (Dünya çapında Geliştiriciler Konferansı) 2023'te Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu ve yeni işletim sistemi iOS 17'yi duyurmuştu.



İşte WWDC 2024 konferansında duyurulması beklenen her şey ve tarihi

YAPAY ZEKA

Apple kullanıcıları iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlarına üretken yapay zekanın entegre edilmesini bekliyor.

Samsung'un son olarak tanıttığı Galaxy S24 serisinde yapay zeka özelliklerinin bulunmasıyla birlikte Apple'ın da rekabet edebilmek için somut adımlar atması bekleniyor.

İOS 18 VE DAHA FAZLASI

Yapay zeka özelliklerinin yanısıra visionOS 2, watchOS 11, iPadOS 18, macOS 15 ve iOS 18 işletim sistemi güncellemelerinin de tanıtılması kuvvetle muhtemel.

iPhone cihazlara çıkış yapması beklenen iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin bugüne kadar yapılan en büyük güncelleme olacağı da belirtildi.

Bu güncellemeyle birlikte Apple'ın sesli asistanı Siri'ye de yapay zeka özelliklerinin entegre edileceği böylelikle karmaşık sorulara daha iyi yanıtlar verebileceği kaydedildi.

WWDC 2024 NE ZAMAN?

ABD'li teknoloji devinin bu yıl düzenleyeceği WWDC 2024 konferansı 10 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.

iOS 18 İLE BİRLİKTE GELMESİ BEKLENEN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ



ChatGPT ve Google'ın Gemini gibi platformlara benzer şekilde daha akıllı ve büyük dil modeli teknolojisine dayanan yeni bir Siri sürümü.

Apple Music için kullanıcıların otomatik olarak çalma listeleri oluşturmasını sağlayan yeni yapay zeka özellikleri.





Özetleme, içerik oluşturma ve daha fazlası için Pages, Keynote ve Numbers'a yapay zeka entegrasyonu.





Xcode için kod bloklarını tamamlayabilen, uygulamaları test etmeye yardımcı olan ve daha fazlasını yapabilen yapay zeka özellikleri.





Spotlight Search'ün üretken yapay zeka tarafından desteklenen ve daha karmaşık görevleri yerine getirebilen yükseltilmiş bir sürümü.





Apple Health ve Apple Watch'a entegre edilen yapay zeka destekli sağlıklı yaşam koçluğu özelliği.





Mesajlar uygulaması için mesajları otomatik olarak tamamlayabilen, soruları yanıtlayabilen ve gelen metin mesajlarını özetleyebilen yeni yapay zeka özellikleri.

iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)